Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Около 1,5 тысяч студентов ежегодно привлекаются к уголовной ответственности в Казахстане

    2 Декабря 2021, 12:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Ахылбек Куришбаев призывает Правительство обратить особое внимание на состояние воспитательной работы в ВУЗах и поднять её на качественно новый уровень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своём депутатском запросе он отмечает, что проблемы, связанные с воспитанием молодежи, вызывают большую озабоченность в нашем обществе.

    «По сведениям Генеральной прокуратуры, в стране ежегодно привлекаются к уголовной ответственности около 1,5 тысячи студентов колледжей и университетов. В 2020 году 4 207 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет были взяты на учёт за употребление наркотических веществ, среди них немало обучающихся в университетах», - сказал Ахылбек Куришбаев.

    Он перечислил проблемы, с которыми сталкиваются молодежь в университетах, это – нехватка психологов, теологов, спортивных баз, слабое нравственно-патриотическое воспитание, отсутствие должного внимания поддержке и развитию творчески активной молодёжи. Причина в том, что во многих учебных заведениях воспитательный процесс носит формальный характер.

    «В ВУЗах на студентов зачастую смотрят не как на «воспитываемую личность», а воспринимают их в качестве «источника финансирования», то есть подготовка кадров в ряде учебных заведений превратилась в обычный бизнес. О многом говорит следующий факт: в требованиях аккредитации университетов практически не предусмотрены показатели воспитательной работы среди студентов. В целом наша система воспитания молодёжи должна строиться на национальных ценностях, мы же начали увлекаться копированием западных принципов, особенно в некоторых международных университетах», - отметил сенатор.

    В связи с этим, сенатор предложил провести критический анализ состояния воспитательной работы в высших учебных заведениях страны и принять необходимые меры для того, чтобы поднять её на качественно новый уровень, в соответствии c современными тенденциями и приоритетами развития нашего общества.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Образование Вузы Сенат Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области