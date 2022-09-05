Около 1,5 тыс. незаконно начатых уголовных дел в отношении бизнеса прекращено в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дополнительные меры по защите бизнеса в рамках уголовного процесса выработаны Генеральной прокуратурой Республики Казахстан. Защита бизнеса в уголовном процессе – одно из ключевых направлений работы органов прокуратуры. Именно в этой сфере предприниматели сталкиваются с наиболее жестким прессингом. В ходе следствия налагаются аресты, проводятся обыски, допросы, выемка документации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Между тем только с 2021 года было прекращено порядка 1,5 тыс. незаконно начатых уголовных дел. При этом в офисах проведено 2 тыс. обысков и выемок, арестовано имущество 60 предпринимателей.

Прокурорами установлено, что отдельными органами следствия широко практиковалось возбуждение дел против бизнеса на основании заключений штатных специалистов. В уголовную орбиту вовлекались сотни предпринимателей.

При этом их выводы не были подкреплены достаточными данными и зачастую опровергались судебными экспертами.

В этой связи в целях минимизации фактов вовлечения добросовестного бизнеса в уголовную орбиту Генеральной прокуратурой выработаны дополнительные меры по оперативному пресечению незаконных действий и решений органов уголовного преследования.

Генеральным Прокурором всем органам уголовного преследования направлено указание, детально регламентирующее порядок регистрации досудебных расследований в отношении субъектов предпринимательства.

В частности, прямо запрещено регистрировать в Едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) заявления и сообщения, имеющие гражданско-правовой характер.

Принципиально новым требованием является запрет на регистрацию досудебного расследования в отношении субъекта предпринимательства в период действия сроков для обжалования актов проверки, ревизии или аудита.

Также закреплен запрет на расследование фактов, связанных с получением предпринимателем прибыли в результате экономии средств, если это отрицательно не повлияло на качество выполненной работы. В первую очередь это касается работ по государственным закупкам и тендерам квазигосударственных компаний.

Органам уголовного преследования поручено не использовать как основание для начала следствия формальные заключения штатных специалистов-криминалистов.

В таких случаях сведения о причиненном ущербе должны быть обоснованы заключениями специалистов госорганов, не зависящих от органов уголовного преследования, в выводах которых содержатся фактические и объективные данные, основанные на подтверждающих документах и указывающие на конкретные нормы права, которые были нарушены.

Прокурорам поручено в суточный срок проверять законность начала досудебного расследования по каждому уголовному делу и при выявлении нарушений на этой стадии, незамедлительно прекращать уголовное преследование.

Кроме того, прокуроры обязаны на постоянной основе проверять обоснованность инициирования и проведения негласных следственных действий в отношении субъекта бизнеса, а также наложения временных ограничений на распоряжение имуществом.

В случае выявления нарушений законности прокурорам, помимо отмены незаконных решений, поручено ставить вопрос об ответственности всех виновных должностных лиц, вплоть до уголовной.