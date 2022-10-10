Около 1,5 млрд тенге задолжали алматинцы за отопление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный инженер ТОО «Алматинские тепловые сети» Данияр Казымбетов в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщил, что жители Алматы задолжали за теплоснабжение около 1,5 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Долг за тепловую энергию потребителей перед алматинскими тепловыми сетями составляет около 1,5 миллиарда тенге. Здесь есть юридические и физические лица, а также бюджетники. Мы сейчас проводим мероприятия по возврату дебиторской задолженности», - сказал Данияр Казымбетов.

По его словам, алматинские тепловые сети проводят комплекс мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2022-2023.

«На сегодняшний день гидравлические испытания по подающему и обратному водопроводу проведены на 100%, также в полном объеме проведен ремонт на участках, где были выявлены повреждения», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что соцобъекты Алматы готовы к отопительному сезону на 100%.