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    Около 1,5 млн паломников прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

    23 Июня 2023, 15:42

    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Около 1,5 млн иностранных паломников прибыло в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Arab News.

    По данным Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, стоимость хаджа для иностранных паломников в этом году была снижена на 39%. Министерство ожидает, что количество паломников, совершающих хадж в этом году, вернется к допандемийному уровню.

    Общество Красного полумесяца Саудовской Аравии направит более 2300 волонтеров для оказания экстренной помощи паломникам, сообщает Al Arabiya.

    По данным Общества Красного полумесяца, более 2200 медицинских работников готовы оказать помощь паломникам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Более 240 наземных и воздушных машин скорой помощи также будут находиться в режиме ожидания.

    Около 2,6 миллиона человек ежегодно совершали хадж до введения саудовскими властями карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

    Хадж –один из пяти столпов Ислама. Это паломничество в Мекку, которое обязан совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни, при условии, что у него есть такая возможность.

    В этом году хадж начнется 26 июня.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Религия Саудовская Аравия Мировые новости
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