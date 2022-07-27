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    Около 1,5 млн доз вакцин от коронавируса есть в Казахстане

    27 Июля 2022, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в запасе имеется 1,5 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом заявили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня около 1,5 млн доз вакцины есть. Это180 тыс. QazVac, чуть больше 1 млн 200 тыс. Sinopharm, около 55 тыс. Pfizer. Для вакцинации и ревакцинации взрослого населения используется QazVac, Sinopharm. Остатки Pfizer используются для получения второй дозы вакцины, кто получил первую дозу. И для той категории, для кого вакцина предназначалась изначально, то есть, это подростки до 18 лет, беременные и кормящие женщины», - сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

    Кроме того, она прокомментировала вопрос касательно закупа вакцин Pfizer.

    «Что касается дополнительного закупа вакцины, то сегодня мы сделали заявку на Pfizer в 300 тыс. доз. Переговоры с Pfizer ведутся. И этот объем вакцины будет предназначен для подростков до 18 лет, беременных, кормящих женщин», - сказала главный санврач РК.

    Для остальных граждан, как проинформировала Айжан Есмагамбетова, доступны вакцины QazVac и Sinopharm.

    Ранее сообщалось , что заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 1,9 раза за последнюю неделю.

    Также стало известно, что, несмотря на подъем заболеваемости COVID-19, уровень госпитализации больных остается низким.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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