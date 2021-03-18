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    Около 1,5 кг синтетических наркотиков изъяли полицейские Шымкента

    18 Марта 2021, 22:55

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента изъяли около 1,5 килограмма синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    16 марта 2021 года сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкент в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» задержали группу из шести человек. В ходе проверки стражи порядка обнаружили около 1,5 килограмма синтетических наркотических средств в квартире, которую снимал один из подозреваемых.

    «Двое из этой группы расфасовывали в полиэтиленовой проволочной оболочке синтетические наркотические вещества в определенном количестве и плотно склеивали их, нагревая с обеих сторон утюгом. Старший этой группы в целях сбыта упакованных синтетических наркотических средств находил клиентов в чате под названием известного наркобарона в одной из социальных сетей. Остальные трое занимались закладкой в тайниках наркотических средств. В настоящее время проверяется причастность указанных граждан к другим аналогичным преступлениям», – сообщили в полиции города.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Шымкент
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