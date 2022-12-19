Около 1,2 трлн тенге инвестиций привлекли в Астану с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев сообщил о развитии предпринимательства в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый третий житель города является предпринимателем. По данным на начало декабря текущего года, в столице действует 201 тысяча субъектов МСБ (это рост на 24%), где трудятся более 444 тысяч человек. Это 71% экономически активного населения города. Город открыт для инвесторов, готовых вкладывать средства в его развитие, создавать рабочие места, современную инфраструктуру», - сказал Ерлан Бекмурзаев на брифинге в акимате.

По его словам, приоритетным направлением является развитие высокотехнологичного и инновационно-промышленного производства, расширение транспортно-логистического комплекса, а также реализация проектов в социальной сфере.

«Астана – инвестиционные ворота страны, своего рода магнит для инвестиций и инвесторов. Мы ведем планомерную работу по созданию благоприятного климата для притоков капитала, с начала этого года мы привлекли порядка 1,2 трлн тенге инвестиций. Если посмотреть структуру вложенных инвестиций, то 53% или 633 млрд тенге приходится на строительно-монтажные работы. Поэтому стройка у нас – основной драйвер экономики столицы. 9% или 107 млрд тенге занимает отрасль транспорта и складирования. 6% или 71,6 млрд тенге – это доля промышленности», - добавил замакима.



