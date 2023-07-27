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      Северо-Казахстанская область

    Оккультную целительницу выявили в Петропавловске

    27 Июля 2023, 22:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В управление по противодействию экстремизму ДП СКО поступила информация о том, что жительница Петропавловска занимается нетрадиционным «лечением», а также ведет религиозную пропаганду. При проверке информация подтвердилась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Стражи порядка установили, что 44-летняя горожанка является последовательницей оккультно-мистического религиозного течения «Ата жолы». Целительством она занималась по месту проживания.

    В отношении женщины собран материал по части 10 статьи 489 Кодекса РК об административных правонарушениях «Нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности».

    «Данные нормы закона приняты, чтобы защитить людей от влияния деструктивной идеологии. Доверие к нетрадиционным религиозным практикам, участие в деятельности незарегистрированных или запрещенных общественных, религиозных объединений может привести к непоправимым последствиям для психики, разрушению семьи и карьеры. Убедительно просим людей доверять только официальным религиозным источникам», — подчеркивают в управлении по противодействию экстремизму.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Северо-Казахстанская область Общество Петропавловск Экстремизм
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