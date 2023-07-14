Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Океаны меняют цвет: почему это происходит

    14 Июля 2023, 15:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Современные океаны выглядят иначе, чем 20 лет назад. Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Nature, около 56% мировых океанов изменили цвет, а голубые воды со временем стали зеленее. Особенно пострадали тропические океанские воды вблизи экватора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Национального центра океанографии Великобритании обнаружили, что изменения, вероятно, вызваны изменением климата.

    Цвет океана зависит от того, что находится в верхних слоях воды. Обычно цвет океана кажется голубым, потому что он действует как фильтр солнечного света, а вода поглощает цвета в красной части светового спектра. Исследователи обнаружили, что более зеленый цвет возникает, когда свет отражается от различных предметов и жизни в воде. Более зеленая вода в значительной степени обусловлена обширным присутствием фитопланктона.

    Изменение цвета невозможно заметить невооруженным глазом. Исследователи использовали данные спектрорадиометра MODIS на борту спутника NASA Aqua, который отслеживает цвет океана в течение 21 года.

    Ученые пришли к выводу, что изменение цвета за 20 лет «указывает на то, что последствия изменения климата уже ощущаются в поверхностных морских микробных экосистемах». Ученые считают, что позеленение океана не является случайным, а является следствием «антропогенного изменения климата».

    По словам Стефани Дуткевич, соавтора исследования, «изменение цвета отражает изменения в сообществах планктона, которые повлияют на все, что питается планктоном».

    «Это также изменит то, сколько углерода будет поглощать океан, потому что разные виды планктона имеют разные способности к этому. Мы надеемся, что люди серьезно отнесутся к этому вопросу, так как мы видим, что океан меняется», - говорит она.

    С помощью симуляторов, ученые исследовали то, как вода будет выглядеть с добавлением парниковых газов, и без них, чтобы выявить, насколько изменение климата влияет на изменение цвета океана. Модель с парниковыми газами почти точно совпала с тем, что обнаружил автор исследования д-р Б.Б. Каэль в своем анализе спутниковых данных.

    «Это говорит о том, что тенденции, которые мы наблюдаем, не являются случайными изменениями, они согласуются с антропогенным изменением климата», - утверждает д-р Каэль.

    Ученые NASA планируют собрать дополнительные данные о цвете океана. Космическое агентство планирует также в следующем году запустить специальную миссию Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) для глобального измерения цвета океана.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Мировые новости Климат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Заболеваемость раком легкого выросла среди женщин Бельгии
    Ученые встревожены резким нагреванием мирового океана
    Мужчина в США зарезал женщину и выложил видео убийства в Facebook
    Отец выставил свою двухдневную дочь на продажу в Узбекистане
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте