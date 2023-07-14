Океаны меняют цвет: почему это происходит

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Современные океаны выглядят иначе, чем 20 лет назад. Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Nature, около 56% мировых океанов изменили цвет, а голубые воды со временем стали зеленее. Особенно пострадали тропические океанские воды вблизи экватора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Национального центра океанографии Великобритании обнаружили, что изменения, вероятно, вызваны изменением климата.

Цвет океана зависит от того, что находится в верхних слоях воды. Обычно цвет океана кажется голубым, потому что он действует как фильтр солнечного света, а вода поглощает цвета в красной части светового спектра. Исследователи обнаружили, что более зеленый цвет возникает, когда свет отражается от различных предметов и жизни в воде. Более зеленая вода в значительной степени обусловлена обширным присутствием фитопланктона.

Изменение цвета невозможно заметить невооруженным глазом. Исследователи использовали данные спектрорадиометра MODIS на борту спутника NASA Aqua, который отслеживает цвет океана в течение 21 года.

Ученые пришли к выводу, что изменение цвета за 20 лет «указывает на то, что последствия изменения климата уже ощущаются в поверхностных морских микробных экосистемах». Ученые считают, что позеленение океана не является случайным, а является следствием «антропогенного изменения климата».

По словам Стефани Дуткевич, соавтора исследования, «изменение цвета отражает изменения в сообществах планктона, которые повлияют на все, что питается планктоном».

«Это также изменит то, сколько углерода будет поглощать океан, потому что разные виды планктона имеют разные способности к этому. Мы надеемся, что люди серьезно отнесутся к этому вопросу, так как мы видим, что океан меняется», - говорит она.

С помощью симуляторов, ученые исследовали то, как вода будет выглядеть с добавлением парниковых газов, и без них, чтобы выявить, насколько изменение климата влияет на изменение цвета океана. Модель с парниковыми газами почти точно совпала с тем, что обнаружил автор исследования д-р Б.Б. Каэль в своем анализе спутниковых данных.

«Это говорит о том, что тенденции, которые мы наблюдаем, не являются случайными изменениями, они согласуются с антропогенным изменением климата», - утверждает д-р Каэль.

Ученые NASA планируют собрать дополнительные данные о цвете океана. Космическое агентство планирует также в следующем году запустить специальную миссию Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) для глобального измерения цвета океана.