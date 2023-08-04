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    Оказывать господдержку коневодам для сохранения казахской породы лошадей намерены в РК

    4 Августа 2023, 18:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выделять субсидии для сохранения казахской породы лошадей спортивного направления планируют в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По инициативе депутатов Сената мы сегодня рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления». Изменения касаются развития спортивного коневодства, потому что до сих мы подразумевали только продуктивное коневодство. Мы сейчас делим, потому что в Казахстане всего числится 268 голов лошадей костанайской спортивной породы в племенной палате коневодства. Мы считаем, что ситуация критическая и, чтобы эта порода не исчезла, здесь необходима государственная поддержка», - сказал Амангалий Бердалин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Министерства юстиции после заседания межведомственной комиссии.

    В ходе заседания МВК было отмечено, что внесение изменений в законопроект по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления предполагает увеличение государственных расходов из республиканского и местных бюджетов.

    «Сейчас ведутся расчеты, потом мы их будем защищать в Министерстве финансов и только после того, как утвердит республиканская бюджетная комиссия, мы сможем назвать сумму. До сегодняшнего дня по этому направлению не выделялось средств», - пояснил Амангалий Бердалин.

    По его словам, возможно помощь будет оказываться в виде субсидий на покупку кормов и так далее. В ходе обсуждения законопроекта возможно в список будет внесены дополнительно и другие породы лошадей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Сенат Минсельхоз Животные
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