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    Оказавшемуся взаперти дома полуторагодовалому ребенку помогли спасатели Шымкента

    6 Декабря 2020, 01:41

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентские спасатели помогли ребенку, который остался дома взаперти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    На номер «112» службы спасения 5 декабря поступило сообщение о помощи. В одной из квартир многоквартирного дома в микрорайоне Нурсат - 2 Каратауского района остался 1,5 годовалый ребенок, дверь не открывалась.

    Пять спасателей личного состава оперативно-спасательного отряда прибыли на место происшествия и взломали дверь снаружи слесарными инструментами. Благодаря оперативным действиям спасателей ребенок был благополучно передан матери.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Шымкент МЧС
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