Оказавшемуся взаперти дома полуторагодовалому ребенку помогли спасатели Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентские спасатели помогли ребенку, который остался дома взаперти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

На номер «112» службы спасения 5 декабря поступило сообщение о помощи. В одной из квартир многоквартирного дома в микрорайоне Нурсат - 2 Каратауского района остался 1,5 годовалый ребенок, дверь не открывалась.

Пять спасателей личного состава оперативно-спасательного отряда прибыли на место происшествия и взломали дверь снаружи слесарными инструментами. Благодаря оперативным действиям спасателей ребенок был благополучно передан матери.



