Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Оказанный отелями и гостиницами объем услуг в Казахстане увеличился за год на 66%

    21 Декабря 2021, 13:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам трёх кварталов 2021 года объём услуг, оказанный гостиницами, отелями и прочими местами размещения в РК, вырос сразу на 66,4% за год, до 78,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

    Больше всего услуг традиционно оказали в Алматы: на 18,6 млрд тенге — на 61,3% больше, чем годом ранее. В тройке лидирующих регионов также оказались столица (13,7 млрд тенге, плюс 70,2% за год) и Акмолинская область (8 млрд тенге, плюс 79,2%).

    Меньше всего услуг оказали в Кызылординской области — всего на 820,1 млн тенге.

    В текущем году места размещения обслужили 4,1 млн человек — на 60,1% больше, чем годом ранее.

    В региональном разрезе больше всего посетителей было обслужено в Алматы (842,9 тысяч человек), Нур-Султане (524,5 тысяч человек) и Алматинской области (522,3 тысяч человек).

    Меньше всего посетителей воспользовались услугами мест размещения в Атырауской области: всего 30,5 тысяч человек — на 58% меньше, чем годом ранее. Стоить отметить, что в текущем году Атырауская область — единственный регион, который показал значительное уменьшение объёма услуг и численности посетителей.

    В разрезе категорий мест размещения в текущем году 405,4 тысяч человек были обслужены пятизвёздочными гостиницами, 383,8 тысяч человек — четырёхзвёздочными, 176 тысяч человек — трёхзвёздочными, 14,2 тысяч человек — двухзвёздочными, 2,7 тысяч человек — однозвёздочными, 2,2 млн человек — гостиницами без категорий.

    По типам мест размещения 1,9 млн человек были приняты гостиницами с ресторанами, 1,3 млн человек — гостиницами без ресторанов, 579,9 тысяч человек — одноэтажными коттеджами, небольшими домиками и квартирами, 108,3 тысячи человек — домами отдыха, 88,6 тысяч человек — туристическими базами, 33,5 тысяч человек — детскими лагерями, 31,7 тысяч человек — пансионатами.

    В 2020 году в мире поступления от международного туризма сократились сразу на 63,6% за год, до 533,5 млрд долларов США. В 2019 году поступления составляли почти 1,5 трлн долларов США, плюс 1,9% за год. До «коронакризисного» периода за последние 10 лет в секторе туризма не наблюдалось уменьшения объёма поступлений, исключение составил незначительный спад в 2015 году — на 4,9%, до 1,2 трлн долларов США.

    В странах ЕАЭС в 2020 году наибольший объём поступлений наблюдался в России: 2,9 млрд долларов США. При этом поступления уменьшились в 3,8 раза за год.

    На второй строчке по объёму поступлений оказался Казахстан: 0,5 млрд долларов США — в 5 раз меньше, чем годом ранее. В Армении показатель также уменьшился в 5 раз за год, до 0,3 млрд долларов США. В странах ЕАЭС наибольший показатель уменьшения поступлений от туризма пришёлся на эти государства.

    ТОП-3 по объёму поступлений замкнула Беларусь (0,4 млрд долларов США). В Кыргызстане объём поступлений составил 0,2 млрд долларов США.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туризм Экономика Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка