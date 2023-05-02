ОИС проведет экстренное заседание по ситуации в Судане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) намерена обсудить последние события в Судане в ходе экстренного заседания 3 мая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.
Собрание состоится в саудовском городе Джидда. Встреча на уровне исполкома ОИС созвана по инициативе Саудовской Аравии.
Генеральный секретарь ОИС Хисейн Ибрагим Таха подтвердил, что экстренное заседание Исполнительного комитета отражает интерес, который государства-члены проявляют к событиям, разворачивающимся в Судане, и их заботу о восстановлении безопасности и стабильности в этой стране.
Генеральный секретарь вновь призвал к постоянному прекращению огня в Судане и использованию диалога в целях безопасности суданского народа, сохранения государства.