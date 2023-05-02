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    ОИС проведет экстренное заседание по ситуации в Судане

    2 Мая 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) намерена обсудить последние события в Судане в ходе экстренного заседания 3 мая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

    Собрание состоится в саудовском городе Джидда. Встреча на уровне исполкома ОИС созвана по инициативе Саудовской Аравии.

    Генеральный секретарь ОИС Хисейн Ибрагим Таха подтвердил, что экстренное заседание Исполнительного комитета отражает интерес, который государства-члены проявляют к событиям, разворачивающимся в Судане, и их заботу о восстановлении безопасности и стабильности в этой стране.

    Генеральный секретарь вновь призвал к постоянному прекращению огня в Судане и использованию диалога в целях безопасности суданского народа, сохранения государства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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