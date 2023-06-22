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    Охватить весь город освещением планируем до конца 2025 года – аким Алматы

    22 Июня 2023, 15:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на жалобы жителей об отсутствии уличного освещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что при вступлении в должность акима в начале прошлого года система уличного освещения города была в очень плохом состоянии.

    «В прошлом году мы потратили время на то, чтобы вернуть в коммунальную собственность «Алматы Кала Жарык». Мы его вернули, подготовили специальную программу развития освещения города. До конца 2025 года намерены охватить стопроцентным освещением город», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По данным Ерболата Досаева, с начала года завершены работы на 511 неосвещенных улицах, проложено необходимое количество кабелей 210 км, построено почти 6900 новых световых точек. На сегодня завершаются работы по наладке.

    Аким добавил, что в Наурызбайском и Ауэзовском районах в пилотном режиме за счет бюджета народного участия модернизируются, меняются лампы. Но самым главным вызовом для города стали шкафы управления наружным освещением (ШУНО).

    «В свое время, когда заключался договор государственно-частного партнерства по управлению уличным освещением, модернизация ШУНО не предусматривалась. Их у нас больше 1600, это как раз самые главные инструменты. Вы, когда едете по городу, видите стоит сам столб, а внизу находится такой ящичек. Это самое главное, потому что он управляет несколькими световыми точками, обеспечивает их стабильную работу. В нем есть цветные металлы, поэтому они подвержены либо нападениям, либо изъятию. Ну и они все старые. Вот сейчас мы приготовили программу, в этом году надеемся, где-то 600 поменяем, где особенно сильные вопросы», - пояснил Ерболат Досаев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Акимат
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