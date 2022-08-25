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    Охват обеспеченности студентов общежитиями проверят в Казахстане

    25 Августа 2022 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране по-прежнему актуален вопрос обеспечения студентов общежитиями. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одной из актуальных проблем для студентов является дефицит общежития. Однако данный вопрос решается системно. За последние три года студентам было предоставлено 30 тыс. мест. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 35 общежитий на 10 тыс. мест. На сегодняшний день 28 вузов могут на 100% обеспечить студентов общежитием», - сказал Ералы Тугжанов на научно-образовательном форуме в Нур-Султане.

    Тем не менее, по его словам, в отдельных университетах существует дефицит мест в общежитиях.

    «Необходимо 12,5 тыс. мест в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби, 4,5 тыс. – в Казахском национальном женском педагогическом университете, 4 тыс. – в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая, 3 тыс. - в Казахском национальном техническом университете имени К. Сатпаева, 6,5 тыс. – в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева», - перечислил зампремьера.

    Он напомнил, что обеспечение студентов общежитиями входит в обязанности учебных заведений.

    «Министерству науки и высшего образования совместно с заинтересованными государственными органами, ректорами необходимо продолжить обеспечение иногородних студентов местами в общежитиях. Прошу министерство провести проверку университетов по охвату обеспеченности студентов общежитиями и доложить результаты», - заключил Ералы Тугжанов.


    Фото: gadgetshelp.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы Ералы Тугжанов Миннауки и высшего образования РК
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