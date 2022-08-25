Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы
Охват обеспеченности студентов общежитиями проверят в Казахстане
25 Августа 2022 17:00

Охват обеспеченности студентов общежитиями проверят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране по-прежнему актуален вопрос обеспечения студентов общежитиями. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из актуальных проблем для студентов является дефицит общежития. Однако данный вопрос решается системно. За последние три года студентам было предоставлено 30 тыс. мест. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 35 общежитий на 10 тыс. мест. На сегодняшний день 28 вузов могут на 100% обеспечить студентов общежитием», - сказал Ералы Тугжанов на научно-образовательном форуме в Нур-Султане.

Тем не менее, по его словам, в отдельных университетах существует дефицит мест в общежитиях.

«Необходимо 12,5 тыс. мест в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби, 4,5 тыс. – в Казахском национальном женском педагогическом университете, 4 тыс. – в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая, 3 тыс. - в Казахском национальном техническом университете имени К. Сатпаева, 6,5 тыс. – в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева», - перечислил зампремьера.

Он напомнил, что обеспечение студентов общежитиями входит в обязанности учебных заведений.

«Министерству науки и высшего образования совместно с заинтересованными государственными органами, ректорами необходимо продолжить обеспечение иногородних студентов местами в общежитиях. Прошу министерство провести проверку университетов по охвату обеспеченности студентов общежитиями и доложить результаты», - заключил Ералы Тугжанов.


Фото: gadgetshelp.com


Новости по теме
Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо
Международная образовательная выставка проходит в Астане
70% военнослужащих хотят обучаться в вузах – советник министра обороны РК
Читайте также
Две школы «заминировали» в Алматинской области
Отравление в школьной столовой в Павлодарской области: известны итоги проверки
Бизнесу презентованы научные проекты в рамках диалоговой площадки
Международная образовательная выставка проходит в Астане
Иностранцы хотят учить казахский язык – преподаватель учебного центра
70% военнослужащих хотят обучаться в вузах – советник министра обороны РК
Около 3 тысяч отслуживших в армии смогут поступать в вузы по гранту каждый год
Конкурс «Поздравь своего учителя!» запускает Минпросвещения РК
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив