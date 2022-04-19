Охват населения краткосрочным обучением увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил увеличить охват населения краткосрочным обучением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами, акиматами, НПП «Атамекен» проработать вопросы увеличения охвата краткосрочным обучением и обеспечить мониторинг по его эффективности», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Кроме того, Министерству труда, НПП «Атамекен» совместно с отраслевыми госорганами поручено принять меры по внедрению новых подходов по прогнозированию спроса на кадры в регионах, разработке новых и актуализации действующих профстандартов, проведению независимой оценки квалификаций.

«Акиматам регионов принять меры по увеличению государственного образовательного заказа из местного бюджета на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием, выделению средств на оснащение колледжей по примеру проекта «Жас маман», налаживанию совместно с предприятиями целевой подготовки специалистов», - добавил Алихан Смаилов.

Общий контроль за этой деятельностью возложен на заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.