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    Охват молодежи скрининговыми обследованиями увеличат в РК

    20 Мая 2022, 12:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране функционируют 166 молодежных центров здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для оказания комплексной медико-социальной помощи, в том числе повышения уровня информированности молодежи по вопросам репродуктивного здоровья и планирования семьи, функционируют 166 Молодежных центров здоровья», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в ходе парламентских слушаний по вопросам молодежной политики в Сенате.

    Согласно озвученным данным, 104 из них функционируют в городах, 62 - в районных центрах. По сравнению с 2019 годом их количество увеличилось на 28,3%.

    Также на уровне ПМСП функционирует около 400 кабинетов планирования семьи для консультирования по вопросам охраны репродуктивного здоровья, обеспечения доступа молодежи к медицинским услугам.

    «Для раннего выявления заболеваний среди молодежи расширен перечень клинико-диагностических услуг, а также планируется увеличение охвата молодежи скрининговыми обследованиями», - добавил Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минздрав РК Здравоохранение Общество Молодежь Ералы Тугжанов
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