Охвачены ли обязательным соцстрахованием трудящиеся из стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор АО «Государственный фонд социального страхования» Алмас Курманов рассказал, как охвачены обязательным социальным страхованием трудящиеся из стран-членов Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Алмас Мухаметкаримович, не могли бы пояснить, чьи интересы защищает система обязательного социального страхования в Казахстане?

- В Казахстане внедрена многоуровневая модель социальной защиты, предусматривающая распределение ответственности между государством, работодателем и работником.

Государство обеспечивает социальные пособия и выплаты из бюджета при наступлении социальных рисков в установленном размере. За счет средств работодателя обеспечивается социальное страхование работников, за счет взносов работника формируются пенсионные накопления. Также за счет добровольных страховых взносов граждан в страховые компании реализуются социальные пакеты.

Государственный фонд социального страхования (ГФСС) обеспечивает реализацию обязательств на втором уровне при наступлении социальных рисков у работающего населения, осуществляя следующие социальные выплаты по утрате трудоспособности, потере кормильца, потере работы, потере дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка; потере дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года.

Источником финансирования социальных выплат из ГФСС являются социальные отчисления, уплачиваемые работодателями за счет собственных средств в размере 3,5% от дохода работника.

Таким образом, система обязательного социального страхования защищает интересы работающего населения как дополнительная форма социального обеспечения.

- Охвачены ли обязательным социальным страхованием трудящиеся мигранты из стран -участниц Евразийского экономического союза?

- Согласно Закону РК «Об обязательном социальном страховании» (Закон) иностранцы и лица без гражданства, а также кандасы, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан и осуществляющие деятельность, приносящую доход на территории Республики Казахстан, охвачены обязательным социальным страхованием.

Следует отметить, что есть категория трудовых мигрантов из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые не имеют статуса постоянного проживания. Они согласно статьи 96 Договора Евразийского экономического союза от 29 мая 2014 года охвачены социальным обеспечением. В соответствии с договором социальное обеспечение (социальное страхование) – это обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обязательное медицинское страхование.

Пунктом 2 статьи 2 Закона установлено, что если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законе, то применяются правила международного договора.

Исходя из этого, при заключении трудового договора с физическими лицами – нерезидентами из стран-членов ЕАЭС, работодатель уплачивает ежемесячные социальные отчисления в размере 3,5% от фонда оплаты труда данных работников в ГФСС вне зависимости от наличия у работника вида на жительство и (или) постоянного проживания в Республике Казахстан.

Таким образом, до начала трудовой деятельности в Республике Казахстан физические лица-нерезиденты из стран – членов ЕАЭС, должны иметь индивидуальный идентификационный номер, на основе которого будут уплачиваться социальные отчисления в ГФСС.

На основании изложенного граждане-стран членов ЕАЭС имеют право обращаться за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Для назначения указанной выплаты учитываются социальные отчисления, поступившие в ГФСС за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу выдачи листа временной нетрудоспособности по беременности и родам согласно законодательству Республики Казахстан.

- Какая динамика получателей социальных выплат из стран-участниц ЕАЭС?

- Если за 9 месяцев 2020 года из стран участниц ЕАЭС социальные выплаты на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца, потери работы и потери дохода в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года получили 1 973 человек на сумму 434 млн тенге, то за 9 месяцев 2021 года – 2 273 человек на сумму 638 млн тенге. При этом 73% получили социальные выплаты в связи с материнством и детством.

За 9 месяцев 2021 года в разрезе стран ЕАЭС доля получателей всех видов социальных выплат из ГФСС составила Российская Федерация – 79%, Кыргызская Республика -19%, Армения -1%, Республика Беларусь -1%.

Таким образом, иностранцы и лица без гражданства наравне с гражданами Республики Казахстан охвачены обязательным социальным страхованием. В целом, обязательное социальное страхование направлено на обеспечение равных возможностей и прав ее участников.



