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    Охранник вагона пострадал при сходе грузовых вагонов в Жамбылской области

    18 Июля 2023, 00:36

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности схода с рельсов вагонов грузового поезда в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, 17 июля в 01.29 в Шуском районе на станции Аспара произошел сход вагонов грузового поезда сообщением «Тараз - Шу». Произошла задержка пассажирских поездов.

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, сошли с рельсов один электровоз, тепловоз и четыре вагона. В результате происшествия одного охранника вагона с телесными повреждениями доставили в Шускую городскую больницу. Повреждено 50 метров железнодорожных путей. Произошла задержка 12 пассажирских поездов.

    На месте происшествия, по поручению акима Жамбылской области, находятся заместитель акима области Ерболат Ибрайханов и аким Шуского района Бакытжан Жанибеков.

    «Мы находимся с ночи на месте аварии, - рассказал аким Шуского района Бакытжан Жанибеков. – 18 июля до обеда запустим одну ветку для возобновления движения пассажирских поездов. На второй линии работы продолжатся. И техники, и специалистов достаточно. Пассажирам оказывают необходимую помощь».

    В ремонтных работах по восстановлению задействовано около 100 сотрудников учреждений КТЖ.

    По сведениям пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, создан оперативный штаб, запущена «горячая линия» психологической помощи для поддержки граждан. Телефоны «горячей линии» - 8(726 ) 51-35-75, 8(726) 51-41-67.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Железная дорога
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