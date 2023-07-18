Охранник вагона пострадал при сходе грузовых вагонов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности схода с рельсов вагонов грузового поезда в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 17 июля в 01.29 в Шуском районе на станции Аспара произошел сход вагонов грузового поезда сообщением «Тараз - Шу». Произошла задержка пассажирских поездов.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, сошли с рельсов один электровоз, тепловоз и четыре вагона. В результате происшествия одного охранника вагона с телесными повреждениями доставили в Шускую городскую больницу. Повреждено 50 метров железнодорожных путей. Произошла задержка 12 пассажирских поездов.

На месте происшествия, по поручению акима Жамбылской области, находятся заместитель акима области Ерболат Ибрайханов и аким Шуского района Бакытжан Жанибеков.

«Мы находимся с ночи на месте аварии, - рассказал аким Шуского района Бакытжан Жанибеков. – 18 июля до обеда запустим одну ветку для возобновления движения пассажирских поездов. На второй линии работы продолжатся. И техники, и специалистов достаточно. Пассажирам оказывают необходимую помощь».

В ремонтных работах по восстановлению задействовано около 100 сотрудников учреждений КТЖ.

По сведениям пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, создан оперативный штаб, запущена «горячая линия» психологической помощи для поддержки граждан. Телефоны «горячей линии» - 8(726 ) 51-35-75, 8(726) 51-41-67.