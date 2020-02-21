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Охранник автостоянки угнал автомобиль и допустил аварию в Семее

21 Февраля 2020 16:50
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Охранник автостоянки угнал автомобиль и допустил аварию в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее пьяный охранник угнал автомобиль со стоянки и попал в дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

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В полиции сообщили, что 18 февраля, примерно в два часа ночи, по улице Бозтаева произошло дорожно-транспортное происшествие, где автомашина Lada Priora столкнулась с другой Lada. Прибывшие сотрудники батальона патрульной полиции установили, что ДТП совершил 37-летний ранее судимый охранник автостоянки.

«Примерно в 12 часов ночи, мужчина, находясь на рабочем месте, неправомерно завладел авто, совершив угон машины с автостоянки одного из ИП. Выяснилось, что охранник автостоянки решил покататься на данном автомобиле по городу», — пояснили в пресс-службе УП.

В полиции сообщили, что согласно результатам медицинского освидетельствования, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а также у правонарушителя не было водительского удостоверения. Ведётся следствие.


Фото: Пресс-служба УП г. Семей


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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