Охотник застрелил своего напарника в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 64-летний мужчина погиб во время охоты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, трагедия произошла у леса вблизи села Неждановки района Шал акына 6-го августа.

55-летний житель Айыртауского района во время охоты на косулю выстрелил из охотничьего ружья, и часть дроби попала в его напарника, 64-летнего жителя этого же района. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по уголовной статье «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

В начале июля в регионе от огнестрельного ранения погибла женщина. По версии следствия, мужчина стрелял в птиц и попал в нее.



