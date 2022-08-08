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    • Охотник застрелил своего напарника в СКО

    8 Августа 2022 17:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 64-летний мужчина погиб во время охоты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, трагедия произошла у леса вблизи села Неждановки района Шал акына 6-го августа.

    55-летний житель Айыртауского района во время охоты на косулю выстрелил из охотничьего ружья, и часть дроби попала в его напарника, 64-летнего жителя этого же района. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

    «Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по уголовной статье «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

    В начале июля в регионе от огнестрельного ранения погибла женщина. По версии следствия, мужчина стрелял в птиц и попал в нее.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Происшествия
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