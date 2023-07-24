Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Охотничьи угодья закрепляют в области Абай

    24 Июля 2023, 14:47

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай закрепляют охотничьи угодья. Закрепление охотничьих угодий производится в целях снижения уровня браконьерства, а также обеспечения охраны и воспроизводства животного мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    После их закрепления хозяйства будут обязаны проводить работу по охране и воспроизводству животного мира и подкармливать животных. Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай уделяется большое внимание развитию, охране и защите природных ресурсов. И одним из основных принципов государственного управления в области охраны и развития природных ресурсов является обеспечение охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира. Так, на территории области Абай имеются 19 охотничьих угодий, из которых 8 закреплены и 11 угодий находятся в резервном фонде, на которых обитает более 30 видов охотничье-промысловых животных.

    После закрепления охотничьи хозяйства в рамках договоров обязаны будут проводить мероприятия по охране и воспроизводству животного мира, в том числе биотехнические мероприятия – это устройство подкормочных площадок, кормушек, раскладка соли, заготовка и раскладка сена и зерноотходов. Также будет проводиться учет численности видов животных, анализ и обобщение данных для последующего определения лимита изъятия объектов животного мира.Запланировано проведение конкурсов по закреплению охотничьих угодий в электронном виде на портале информационной системы реестра государственного имущества.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Животные Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда в Алматы избавятся от дизельных автобусов
    Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера жамбылские полицейские
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах страны
    Площадь парковых зон в Алматы к 2025 году увеличится на 180 гектаров
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области