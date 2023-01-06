Охотившийся на уток браконьер задержан в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальной сети Instagram было распространена информация о факте браконьерства в накопителе вод вблизи столичной ТЭЦ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК.

На сегодня личность одного из браконьеров установлена, им оказался местный житель, личность второго устанавливается. Правоохранительными органами по нарушению природоохранного законодательства принимается процессуальное решение.

Срок охоты на уток в Акмолинской области действует с последней субботы августа по 30 ноября.

Фото: instagram.com/qazfwc



