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    Охотившийся на уток браконьер задержан в Астане

    6 Января 2023, 21:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальной сети Instagram было распространена информация о факте браконьерства в накопителе вод вблизи столичной ТЭЦ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК.

    На сегодня личность одного из браконьеров установлена, им оказался местный житель, личность второго устанавливается. Правоохранительными органами по нарушению природоохранного законодательства принимается процессуальное решение.

    Срок охоты на уток в Акмолинской области действует с последней субботы августа по 30 ноября.

    Фото: instagram.com/qazfwc
    Астана Минэкологии Браконьерство
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