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    Охотившийся на сибирскую косулю браконьер задержан в Костанайской области

    6 Декабря 2022, 02:33

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками природоохранной полиции Узункольского района в машине 33-летнего мужчины обнаружены две туши сибирской косули, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «Природоохранной полицией между селами Кировское и Узунколь был остановлен автомобиль под управлением 33-летнего мужчины. При досмотре авто в багажнике были обнаружены две разделанные туши (предположительно сибирской косули). Помимо этого в нем лежали гладкоствольное охотничье ружье марки «ИЖ-58» и пять патронов 12 калибра, все боеприпасы зарегистрированы в ОВД. Сотрудниками полиции назначены необходимые экспертизы», - сообщили в ведомстве.

    В полиции напомнили, что сейчас в регионе проходит акция «Сайгак», направленная на выявление и раскрытие фактов браконьерства на сайгаков, установление лиц, занимающихся незаконной заготовкой и контрабандным вывозом их рогов за пределы страны, а также раскрытие экологических преступлений.

    Полицейские будут усиленно патрулировать автодороги и проверять транспортные средства на предмет провоза огнестрельного оружия и других средств добычи животных, доказывающих факты незаконной охоты.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Происшествия Животные
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