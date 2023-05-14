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    Огромный флаг Казахстана развернули болельщики на ЧМ-2023 по хоккею

    14 Мая 2023, 09:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Болельщики из Казахстана развернули огромный флаг на ЧМ-23 по хоккею в Риге в поддержку сборной своей страны, передает МИА «Казинформ».

    В воскресенье, 14 мая, сборная Казахстана сыграет с командой Чехии на чемпионате мира-2023 по хоккею. Прямая трансляция матча начнется в 23:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Тем временем, болельщики приехали поддержать команду и привезли с собой флаг Казахстана размером в 800 квадратных метров.

    «Казахстан - одна из самых больших стран мира. Большая и очень богатая культурно. Мы мультикультурная страна, и мы хотим показать это всему миру. Мы развернули самый большой флаг Казахстана, который у нас есть, чтобы поддержать нашу национальную сборную и её фанатов», - рассказал организатор Думан Кожахмет.

    В субботу сборная Казахстана провела первый матч на чемпионате мира-2023 по хоккею и обыграла Норвегию.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Патриотизм Видео Хоккей
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