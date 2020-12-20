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    Огромные пробки образовались на границах между Словенией, Хорватией, Венгрией и Сербией

    20 Декабря 2020, 12:37

    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Граждане стран Балканского полуострова, возвращаясь домой на каникулы из Западной Европы, создали огромные пробки на пограничных переходах в субботу, несмотря на введённые ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

    Ограничения введены с целью сократить путешествия в период Рождества и Нового года.

    Огромные очереди автомобилей образовались на границах между Словенией и Хорватией, а также Венгрией и Сербией. Тысячи людей часами ждали в субботу и ранее в пятницу возможности пересечь границу.

    Многие жители из таких стран, как Турция, Сербия, Македония, Косово и Босния работают и живут в Западной Европе. Они обычно едут домой на праздники на машинах и зимой, и летом.

    Некоторые страны Европейского Союза с большим количеством трудящихся-мигрантов ввели обязательный тест на коронавирус и карантин по возвращении, надеясь отговорить людей от поездок на каникулы в страны с высоким уровнем заболевания коронавирусом.

    Страны Балканского полуострова ежедневно сообщают о тысячах новых случаях заболевания коронавирусом, больницы по всему региону переполнены. Отмечается, что проведение больших семейных ужинов может привести к возможному дальнейшему распространению вируса.

    Сообщается, что с понедельника для въезда в Сербию нужно сдать ПЦР-тест.

    Сербское телевидение RTS сообщило, что люди ждали не менее четырех часов, чтобы попасть в Венгрию с ночи с пятницы по субботу. За последние 24 часа в Сербию въехало около 16 000 человек.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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