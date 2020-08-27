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    Огромная ответственность для Конституционного совета РК – Кайрат Мами о Конгрессе Ассоциации Азиатских конституционных судов

    27 Августа 2020, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами выступил с приветственным словом на IV Конгрессе Ассоциации Азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все эти годы посредством утверждения высшей юридической силы – Конституции – и всемерной реализации ее потенциала проведены кардинальные реформы обеспечено форсированное развитие страны. Адекватным запросом совершенствовалась и сама Конституция. Юбилей Конституции совпал с 10-летием Азиатской ассоциации и ее IV конгрессом», - сказал Кайрат Мами.

    По его словам, для Конституционного совета РК большая честь и огромная ответственность проводить столь важное мероприятие.

    «В работе конференции в онлайн-режиме принимают участие руководители государственных органов страны, делегации международных организаций, видные общественные деятели, известные ученые и председатели конституционных судов более 20 стран, а также через специальный канал в сети YouTube и прямую трансляцию на сайте Конституционного совета она доступна общественности Казахстана и стран-партнеров. Особую значимость нашему форуму придает участие в форуме Президента РК Касым-Жомарта Токаева», - добавил спикер.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял в онлайн-режиме участие в пленарном заседании международной научно-практической конференции «Конституция XXI века – верховенство права, ценность человека и эффективность государства» и IV Конгрессе Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов.

    Кроме того, с приветственным словом к участникам IV Конгресса Ассоциации Азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов обратился Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Дата Конституция Общество
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