Ограничительные меры вводят в Костанайской области из-за бруцеллеза

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Лесное Карабалыкского района Костанайской области в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота установят ограничительные меры, передает МИА «Казинформ».

«Установить ограничительные мероприятия на территории ТОО «Манас» села Лесное Карабалыкского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте «Открытые НПА».

Республиканскому государственному учреждению «Карабалыкское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» (по согласованию), государственному учреждению «Карабалыкская районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» рекомендовано провести необходимые санитарно-противоэпидемиологические и ветеринарно-санитарные мероприятия для достижения ветеринарно-санитарного благополучия в выявленном эпизоотическом очаге.

Проект постановления вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.