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Ограничительные меры возвращают в Карагандинской области

11 Июня 2020 19:33
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Ограничительные меры возвращают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинская область превысила прирост заболеваемости COVID-19 в 7%. С 13 июня возобновляются некоторые карантинные меры, в том числе ограничивается время работы общественных и торговых объектов. Об этом рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Карагандинской области растёт регистрация случаев коронавирусной инфекции. Только за последнюю неделю выявлено 303 бессимптомных носителя вируса, а за минувшие сутки зарегистрировано 52 заболевших. Больше всего заразившихся в Караганде, Темиртау, Жезказгане, Сарани, Каркаралинске, в Шетском, Бухар-Жырауском и Абайском районах.

Наибольшее число заболевших выявляется после массовых семейных мероприятий.

«Люди продолжают нарушать правила самоизоляции, социального дистанцирования и другие санитарные рекомендации. Согласно требованиям главного государственного санитарного врача РК, если прирост заболеваемости в регионе превысит 7%, то возобновляются карантинные меры. В нашей же области эта цифра составляет 7,3%. Поэтому с 13 июня будут приняты определённые ограничения», - сообщил аким Карагандинской области.

С 13 июня ограждаются периметры карантинных зон - Жезказган, Каркаралинский район, посёлок Жарык Шетского района - с установлением блокпостов.

Около 70% сотрудников госорганов и бюджетных организаций переводятся на удалённый режим работы.

Ограничивается по времени работа общественных и торговых объектов.

«Дорогие карагандинцы! Я благодарен всем, кто в этот сложный период проявляет сознательность и принимает меры, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких. Прошу всех набраться терпения. Только от нас с вами зависит, как скоро мы вернёмся к привычному образу жизни», - обратился Женис Касымбек к жителям региона.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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Агата Мухамеджанова

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