Ограничительные меры в ВКО продлены по 14 февраля

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области ограничительные меры продлены с 30 января по 14 февраля 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

В постановление и.о. главного государственного санитарного врача области сообщается, что в регионе дополнительно установлены еще 3 санитарных поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах ВКО со стороны Алматинской области.

Функционирование общественного транспорта разрешено при заполняемости 75% от количества посадочных мест, также при увеличении количества автобусов в часы пик утром (с 8:00 до 10:00 часов), вечером (с 18:00 до 20:00 часов).

Запрещено проведение коллективных богослужений (в том числе жума-намаза). В объектах религиозных объединений запрещена работа объектов общепита, расположенных в них. Однако объектам культуры разрешено проведение индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 30 человек (до этого было 50 человек).

«Сауны будут работать в будние дни с существующим режимом работы, в субботу и праздничные дни до 19:00 часов, с приостановлением деятельности в воскресенье (до этого сауны работали все дни недели с существующим режимом работы). Театрам и кинотеатрам разрешается работать с заполняемостью не более 20%, но не более 100 человек в зале, при шахматной рассадке, за исключением членов одной семьи», - сообщили в пресс-службе.

Школы, не отвечающие установленным требованиям санитарных правил к работе в режиме карантина, будут переводиться на дистанционный режим работы. По каждому зарегистрированному случаю заболевания школьников и персонала объектов образования, обучающихся (работающих) в офлайн-режиме, будут проводиться внеплановые проверки школ.

«Работодатель (в том числе на предприятиях и производственных объектах) должен обеспечивать: дифференцированный график работы с целью недопущения скученности граждан в часы пик утром (с 8:00 до 10:00 часов), вечером (с 18:00 до 20:00 часов); взаимозаменяемость руководителей и работников, чья деятельность в силу непрерывного производственного процесса не позволяет перевести на удаленный режим работы в соответствии с требованиями трудового законодательства; служебный автотранспорт для развоза работников», - говорится в постановлении.

Отметим, что при этом сохраняется дистанционная форма работы не менее 60% сотрудников (при штатном расписании более 40 сотрудников).