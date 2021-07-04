Ограничительные меры усилили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области об ограничительных карантинных мерах на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В области вводится запрет на проведение как в закрытых помещениях, так и на открытых местностях зрелищных, семейных, коллективных, корпоративных, торжественных мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий.

Запрещается деятельность развлекательных учреждений: караоке, кальянные, бильярдные, игровые клубы, ночные клубы, боулинг центры и другие заведения. Приостанавливается деятельность межобластных, внутриобластных, междугородних и межрайонных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок (за исключением Павлодар-Аксу, Павлодар-Кеменгер, Павлодар–Зангар). В регионе запрещается деятельность детских развлекательных центров: игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях, запрещается работа объектов культуры – репетиции.

В регионе также запрещается работа театров, кинотеатров, концертных залов, проведение спортивных мероприятий ( турниров, соревнований).

Не разрешается проводить поминки, не будут работать банкетные залы.

В очном режиме не будет возможности проводить совещания.

Вводится запрет на организацию работы продовольственных ярмарок «выходного дня».

Настоящее постановление вступает в силу с 00: 00 часов 07 июля 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.