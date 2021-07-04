РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Ограничительные меры усилили в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области об ограничительных карантинных мерах на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В области вводится запрет на проведение как в закрытых помещениях, так и на открытых местностях зрелищных, семейных, коллективных, корпоративных, торжественных мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий.

    Запрещается деятельность развлекательных учреждений: караоке, кальянные, бильярдные, игровые клубы, ночные клубы, боулинг центры и другие заведения. Приостанавливается деятельность межобластных, внутриобластных, междугородних и межрайонных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок (за исключением Павлодар-Аксу, Павлодар-Кеменгер, Павлодар–Зангар). В регионе запрещается деятельность детских развлекательных центров: игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях, запрещается работа объектов культуры – репетиции.

    В регионе также запрещается работа театров, кинотеатров, концертных залов, проведение спортивных мероприятий ( турниров, соревнований).

    Не разрешается проводить поминки, не будут работать банкетные залы.

    В очном режиме не будет возможности проводить совещания.

    Вводится запрет на организацию работы продовольственных ярмарок «выходного дня».

    Настоящее постановление вступает в силу с 00: 00 часов 07 июля 2021 года.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!