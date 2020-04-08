Ограничительные меры сняты с двух зон очагов COVID-2019 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с двух зон очага COVID-2019 сняты ограничительные меры. Всего в городе насчитывается 37 зон очагов заражения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня сняты ограничения с зон очага коронавирусной инфекции по адресам мкр. Жетысу-2, 70а; мкр. Жас канат, 1/53.

Итого на территории Алматы в связи с окончанием инкубационного периода — срока, в течение которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц — сняты ограничительные меры с 18 зон очагов.

По данным департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, по состоянию на 8 апреля на территории города – 37 зон очага коронавирусной инфекции.

В Ауэзовском районе — 7 зон очага: мкр Мамыр-4, 313; мкр 6, 35; мкр 1, 28; мкр Мамыр-4, 54; Афцинао, 4; Аксай-1, 24; Мамыр-4, 296.

В Алатауском районе — 5 зон очага заражения по адресам: мкр Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек Батыра, 121; улица Жанкожа Батыра, 190; улица Рахимова, 123.

В Алмалинском районе — 6 зон очага по адресам: улица Байзакова, 190; улица Панфилова, 85; улица Байзакова, 232; улица Досмухамедова, 13; улица Досмухамедова, 8; улица Байзакова, 263.

В Медеуском районе — 4 зоны очага по адресам: улица Кунаева, 62; мкр Самал-3, 25; проспект Достык, 116; проспект Достык, 493.

В Жетысуском районе — 4 зоны очага по улице Волочаевская, 51; улице Помяловского, 25; мкр Кулагер, 45; улица Борзова, 85.

В Турксибском районе зарегистрировано 3 зоны очага: мкр Жулдыз-2, 45; мкр Жулдыз-1, 13; улица Токая, 25.

В Бостандыкском районе — 7 зон очага по адресам: улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310; мкр Орбита-1, 27; улица Байзакова, 299а; Тимирязева 42; Орбита-4, 33.

В Наурызбайском районе — 1 зона очага по ул. Береке-1, 97.