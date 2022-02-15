Ограничительные меры смягчат с 17 февраля в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Восточный Казахстан с 10 февраля перешёл в «желтую» зону. Однако послабления, связанные с улучшением эпидемиологической обстановкой, вступят в силу с 17 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО сообщил последние данные по заболеваемости коронавирусом. Так, с начала пандемии в регионе зарегистрировано почти 59 тысяч случаев COVID-19. За сутки 14 февраля обнаружено 33 заболевших.

Ограничительные меры на территории Восточного Казахстана продлены с 14 по 27 февраля текущего года. С начала этой недели на объектах образования разрешено обучение в штатном формате. Перевод на дистанционный формат обучения будет применяться при выявлении нарушений режима карантина. К слову, с начала 2022 года было зарегистрировано 660 случаев заболевания коронавирусом среди школьников, в том числе 496 с симптомами. На карантин было закрыто 36 классов.

Вышедшее постановление главного государственного санитарного врача ВКО подразумевает ряд изменений для объектов, не участвующих в проекте ASHYQ.

Разрешена работа с 7.00 до 24.00 часов объектам общественного питания по типу ресторанов, кафе, кофеин с заполняемостью не более 50 процентов, но не более 50 мест.

На круглосуточный режим работы переходят объекты общественного питания по типу столовых без реализации алкогольных напитков.

На объектах религиозных объединений разрешено проведение коллективных богослужений при заполняемости до 30 процентов, но не более ста человек.

Разрешаются массовые спортивные мероприятия со зрителями, марафоны на открытом воздухе при заполняемости не более 15 процентов.

Работодателям предлагается перевести на удаленный режим работы 50 процентов сотрудников, независимо от проведения вакцинации.

В первую очередь на дистанционный формат работы переводятся работники, не вакцинированные против COVID-19, и работники, не болевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Как сообщил заместитель руководителя ДСЭК по ВКО Галымбек Алин, до 17 февраля 2022 года объекты области будут осуществлять свою деятельность на основании критериев, предусмотренных для «красной» зоны.