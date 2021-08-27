+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 26 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ограничительные меры продлили в ВКО

27 Августа 2021 20:50
Поделиться:
Ограничительные меры продлили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продлеваются ограничительные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Главный санврач Мангыстауской области подписал новое постановление
Карантин ослабили в Карагандинской области Внесены изменения в постановление главного госсанврача Шымкента Как будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК

В регионе продлеваются ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 28 августа по 10 сентября 2021 года. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Также поручено обеспечить реализацию проекта «Ashyq» на территории Восточно- Казахстанской области в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 августа 2021 года №37 «О внедрении проекта «Ashyq».

Работодатели предприятий и производственных объектов, в том числе работающих вахтовым методом; с непрерывным циклом технологического процесса необходимо обеспечить исполнение и контроль за ограничением допуска на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в течение последних 3-х месяцев). Допуск на работу в очном режиме невакцинированных работников, либо имеющих постоянные медицинские противопоказания проводится после обязательного ПЦР-тестирования.

Обязательным ПЦР-тестированием следует охватить невакцинированных работников, работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания, вахтовых работников, систематически выезжающих за пределы вахтового поселка - с кратностью 1 раз в 7 дней; работников, работающих вахтовым методом, не покидающих вахту весь период - с кратностью 1 раз (не позднее 72 часов) до заезда на очередную вахту и за 5 дней до выезда с вахты.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Главный санврач Мангыстауской области подписал новое постановление
Карантин ослабили в Карагандинской области
Внесены изменения в постановление главного госсанврача Шымкента
Как будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК
Популярное
1 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
3 В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
4 Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
5 Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
6 Взрывы прекратились, но пожар продолжается - Минобороны о ситуации в Жамбылской области
Читайте также
Как будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК
Вузы могут перейти на дистанционный формат в случае ухудшения эпидситуации в Казахстане
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
Взрывы прекратились, но пожар продолжается - Минобороны о ситуации в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив