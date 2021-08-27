Ограничительные меры продлили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продлеваются ограничительные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе продлеваются ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 28 августа по 10 сентября 2021 года. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Также поручено обеспечить реализацию проекта «Ashyq» на территории Восточно- Казахстанской области в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 августа 2021 года №37 «О внедрении проекта «Ashyq».

Работодатели предприятий и производственных объектов, в том числе работающих вахтовым методом; с непрерывным циклом технологического процесса необходимо обеспечить исполнение и контроль за ограничением допуска на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в течение последних 3-х месяцев). Допуск на работу в очном режиме невакцинированных работников, либо имеющих постоянные медицинские противопоказания проводится после обязательного ПЦР-тестирования.

Обязательным ПЦР-тестированием следует охватить невакцинированных работников, работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания, вахтовых работников, систематически выезжающих за пределы вахтового поселка - с кратностью 1 раз в 7 дней; работников, работающих вахтовым методом, не покидающих вахту весь период - с кратностью 1 раз (не позднее 72 часов) до заезда на очередную вахту и за 5 дней до выезда с вахты.