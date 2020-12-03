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    Ограничительные меры продлили в Шымкенте до 21 декабря

    3 Декабря 2020, 19:01

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ограничительные меры в городе Шымкенте продлены до 21 декабря текущего года. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента.

    «Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкента с 00:00 часов 7 декабря до 00:00 часов 21 декабря 2020 года», - говорится в тексте постановления.

    В постановлении также говорится о сохранении запрета на проведение зрелищных, спортивных, семейных мероприятий и массовых новогодних мероприятий.

    Работа торгово-развлекательных центров допускается при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. метров на одного посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа, с приостановлением деятельности торгово-развлекательных объектов в воскресенье и в праздничные дни, согласно ТЗ РК.

    Подробнее с постановлением можно ознакомиться здесь.

    Напомним, недавно ограничительные меры до 17 декабря продлили в Восточно-Казахстанской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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