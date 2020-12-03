Ограничительные меры продлили в Шымкенте до 21 декабря

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ограничительные меры в городе Шымкенте продлены до 21 декабря текущего года. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента.

«Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкента с 00:00 часов 7 декабря до 00:00 часов 21 декабря 2020 года», - говорится в тексте постановления.

В постановлении также говорится о сохранении запрета на проведение зрелищных, спортивных, семейных мероприятий и массовых новогодних мероприятий.

Работа торгово-развлекательных центров допускается при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. метров на одного посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа, с приостановлением деятельности торгово-развлекательных объектов в воскресенье и в праздничные дни, согласно ТЗ РК.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться здесь.

Напомним, недавно ограничительные меры до 17 декабря продлили в Восточно-Казахстанской области.



