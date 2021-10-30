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    23:39, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ограничительные меры продлены в ВКО до 12 ноября

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление о карантинном режиме в регионе. Согласно документу, карантин в области продлевается до 12 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области.

    В постановлении главного государственного санитарного врача ВКО от 6 сентября 2021 года №12 № 12-7 от 29 октября 2021 года сказано:

    «Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 30 октября по 12 ноября 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области», - говорится в документе.

    Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

    Настоящее постановление вступает в силу с 30 октября 2021 года и действует до его официальной отмены.

    Напомним, 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Восточно-Казахстанской области за сутки.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Главная Минздрав РК
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