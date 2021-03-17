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    Ограничительные меры при праздновании Наурыза введут в Ташкенте

    17 Марта 2021, 12:08

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ташкенте введут ограничительные меры при праздновании Наурыза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Такое решение накануне приняла специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом на расширенном заседании, посвященном организации празднования Наурыза (Навруза) с учетом пандемии.

    На заседании было отмечено, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди населения за последние дни несколько увеличилась. В связи с чем, принято решение празднование не отменять, однако ввести ряд ограничительных мер:

    - все праздничные мероприятия будут проводиться на открытых площадках – в парках, аллеях и стадионах;

    - правоохранительным органам обеспечить контроль за соблюдением социальной дистанции и наличием масок;

    - для предотвращения столпотворений поручено принять меры по организации небольших праздничных мероприятий в махаллях.

    Напомним, 15 марта в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице Узбекистана специальный штаб под руководством хокима Ташкента, принял решение об ужесточении карантинного режима в ТРЦ, на рынках, общественном транспорте, в вузах, а школы трех районов Ташкента перевести на дистанционное обучение.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан Наурыз
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