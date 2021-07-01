Ограничительные карантинные меры ужесточат в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новым постановлением главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной № 24 вводится ряд ограничений, которые вступают в силу с 3 июля 2021 года. Каких именно изменений ждать акмолинцам, было озвучено на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, согласно новому документу, с 3 июля в регионе ограничивается режим работы объектов общественного питания до 20.00. При этом допускается одномоментное нахождение в них не более 30 посетителей, при заполняемости не более 50%. С 20.00 до 09.00 разрешена только доставка. «Объекты общепита, являющиеся участниками проекта ASHYQ, смогут работать с 07.00 до 02.00, допускается одномоментное нахождение не более 50 посетителей. А вот лидерам ASHYQ разрешено не более 60 посетителей, с 02.00 до 07.00 разрешена только доставка», - поделилась А. Мусина.

Ограничивается работа летних площадок до 20.00 при заполняемости 50%, но не более 30 посетителей, за исключением участников проекта ASHYQ, которым разрешено работать с 07.00 до 02.00 с заполняемостью не более 50 посетителей. Лидерам ASHYQ разрешено не более 60 посетителей.

По словам спикера, ограничена также деятельность фуд-кортов при торгово – развлекательных центрах и торговых домах с режимом работы с 10.00 до 20.00, за исключением участников проекта ASHYQ, которые работают с 10.00 до 22.00 при заполняемости до 20%, но не более 30 посетителей. Лидерам ASHYQ можно работать с 10.00 до 00.00 при заполняемости - не более 30 посетителей.

«Сохраняется запрет на проведение поминок, за исключением проводимых в банкетных залах, участвующих в проекте ASHYQ, при заполняемости не более 30 человек, лидерам ASHYQ можно принимать одновременно не более 50 человек. Запрещается проведение поминальных обедов при религиозных объектах, за исключением участников проекта ASHYQ с режимом работы с 07.00 до 02.00 при заполняемости не более 30%, но не более 30 человек», - пояснила главный санврач региона.

Приостанавливается деятельность объектов культуры, кинотеатров, театров, концертных залов и филармонии, за исключением участников проекта ASHYQ, которые могут работать при заполняемости не более 30%.

Запрещается работа бильярдных, компьютерных клубов, включая PlayStation клубов, боулинг центров, за исключением участников проекта ASHYQ, которые смогут работать с 12.00 до 02.00 при заполняемости не более 30%, лидерам ASHYQ - не более 50%.

Деятельность караоке запрещена, за исключением участников проекта ASHYQ, которые могут работать с 07.00 до 02.00 при заполняемости не более 50%, но не более 30 человек, лидерам ASHYQ - не более 50 человек.

Приостанавливается деятельность в субботу и воскресенье саун, СПА-центров, бассейнов, фитнес-центров, йога-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров, за исключением участников проекта ASHYQ.

Приостанавливается работа в субботу и воскресенье ТРЦ, ТД площадью более 500 кв. м. При этом учитывается общая площадь без складских помещений.

Приостанавливается работа в воскресенье крытых непродовольственных и продовольственных рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов и др. по типу рынков). А также прекращается работа детских развлекательных крытых центров площадью от 1000 кв. м и более. Исключение - участники проекта ASHYQ, которые будут работать при заполняемости не более 30 человек, и лидеры ASHYQ, которым можно не более 50 посетителей.

Объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) работают при заполняемости не более 80%, за исключением участников проекта ASHYQ.

Введен запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями, выставок, марафонов (на открытом воздухе), за исключением участников проекта ASHYQ.

Сокращена заполняемость детских оздоровительных организаций с 50 % до 30%.

Центры обслуживания населения, в том числе спецЦОНы, колл-центр 1414 и виртуальные ассистенты будут работать в будние дни с 09.00 до 18.00, в субботние дни - с 09.00 до 14.00.

Не менее 80% сотрудников переводятся на дистанционную форму работы при штатном расписании более 20 сотрудников, допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Приостанавливается движение межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок, за исключением участников проекта ASHYQ.

«Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, напоминаю о важности соблюдения карантинных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Жителей и гостей области призываю строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также воздержаться от посещения мест массового скопления людей и заведений, чья деятельность находится под запретом ввиду высокого риска заражения. В свою очередь, субъектам бизнеса необходимо обеспечить исполнение всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. С 28 июня регион находится в «желтой» зоне. Помните, что при несоблюдении санитарных мер, в любое время ситуация может измениться в худшую сторону», - добавила А. Мусина.