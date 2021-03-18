Ограничительные карантинные меры усиливают в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача «Об усилении ограничительных карантинных мер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе запрещается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей. В то же время сохраняется запрет деятельности всех развлекательных объектов (кинотеатров, театров, объектов культуры (репетиции), банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, бильярд, компьютерных и игровых клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).

В постановлении говорится о переводе не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также рекомендуется не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения.

На «дистанционную» форму работы следует переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме.

В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции не менее 2 (двух) метров;

Работа центров обслуживания населения (далее - ЦОН), в том числе спецЦОНов с установлением графика работы ЦОНов (спецЦОНов) будет организована в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов. Для соблюдения карантинных мер посещение ЦОНов и спецЦОНов строго по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот, EgovKZBot 2.0.

Также в регионе продолжается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек. А обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах - с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Комбинированное обучение действует в течение 6 дней недели для выпускных классов (9,11(12) классы: 70% предметов в штатном режиме, 30 % - в дистационном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс -1 кабинет, соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима).

Разрешается индивидуальное обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения. В организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студентов 1 курсов перевести на комбинированный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), будут работать с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях.