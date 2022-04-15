Ограничить вывоз наличных долларов планируют в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Министерство экономики и коммерции Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина «О мерах по обеспечению экономической безопасности КР». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Согласно документу, целью и задачей данного проекта постановления является принятие мер по ограничению вывоза наличной иностранной валюты в сумме, превышающей нерезидентами и иностранными гражданами более 5 тыс. наличных долларов США, резидентами и гражданами КР в сумме более 10 тыс. наличных долларов США для минимизации негативных последствий для внутреннего рынка, связанных с курсовыми скачками национальной валюты, сглаживания резкого повышения цен на отдельные виды социально значимых товаров, исключения негативных последствий для импортозависимых отраслей экономики, насыщения внутреннего рынка иностранной валютой.

Также платеж (сбор) в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит, позволит увеличить поступления в республиканский бюджет.