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    Ограничить выплаты из бюджета при реализации проектов ГЧП намерены в РК

    21 Июня 2022, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Также предлагается ограничить выплаты из бюджета при реализации проектов путем прямых переговоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для своевременного реагирования, в случае наступления рисков и проблем при реализации проектов ГЧП, предлагается предусмотреть обязательства частных партнеров по предоставлению отчетов по реализации проектов ГЧП», - сказал вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов в ходе презентации законопроекта по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства в Мажилисе.

    В рамках усиления антикоррупционного контроля предлагается внедрение принципа открытости и прозрачности процесса планирования и реализации проектов ГЧП. Для исключения монополизации при реализации проектов ГЧП предлагается их обязательное согласование с АЗРК.

    «Также на законодательном уровне вводится запрет на требование и самостоятельный сбор информации государственными органами и иными лицами при осуществлении государственных функций и оказании вытекающих из них госуслуг», - добавил Абзал Абдикаримов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Бюджет
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