Ограничить передачу банками просроченных займов коллекторским компаниям хотят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ограничить передачу банками и микрофинансовыми организациями просроченных займов физических лиц коллекторским компаниям хотят в Казахстане. Об этом заявил заместитель председателя Агентства РК по регулирования и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Межведомственной комиссии в министерстве юстиции рассмотрели вопрос «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг».

«Мы хотим установить 18-месячный срок в течение которого банки и микрофинансовые организации прежде чем передать займ коллекторскому агентству должны провести реструктуризацию этого займа. То есть есть условия этого займа должны быть улучшены для заемщика - физического лица. Ставки вознаграждения возможно должны быть снижены, какая то часть долга со стороны банков и микрофинансовых организаций должна быть списана, срок займа удлинен. То есть долговая нагрузка снижается и только после проведения реструктуризации банки и микрофинансовые организации могут уступать такие кредиты коллекторским агентствам», - пояснил Олжас Кизатов в интервью журналистам.

По его словам, на сегодня по действующему законодательству если задолженность физического лица уходит на просрочку, то у банка и микрофинансовой организации есть право сразу же переуступить займ коллекторскому агентству.