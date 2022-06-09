Ограничить долговую нагрузку заемщиков микрофинансовых организаций планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для сокращения долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций предлагается сократить размер переплаты по микрокредиту в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для сокращения долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций законопроектом предлагается сократить размер переплаты по микрокредиту в два раза – со 100% до 50% от суммы микрокредита», - сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, представляя поправки в законодательство по вопросам развития рынка ценных бумаг на пленарном заседании Сената Парламента РК.

В рамках действующей редакции закона о микрофинансовой деятельности предусмотрены особые условия выдачи физическому лицу микрокредита на сумму до 50 МРП и на срок до 45 дней. Например, ограничено предельное значение вознаграждения по микрокредиту и размер неустойки.

«Законопроект в целом позволит обеспечить динамичный рост страхового и фондового рынков для развития экономики и повышения благосостояния граждан», - заключила Мадина Абылкасымова.

Сегодня председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

Ранее сообщалось, что на фондовом рынке наблюдается значительный прирост розничных инвесторов, число которых увеличилось с 2021 года в 2,5 раза, составив 329 тыс. человек.