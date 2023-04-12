Ограничить демпинг цен при проведении тендеров предложил мажилисмен Жанбыршин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин поднял проблему недовольства условиями организации труда рабочих на западе страны и их частых забастовок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы в западном регионе страны все чаще происходят забастовки работников сервисных компаний, обслуживающих нефтегазовые предприятия. 10 апреля группа мангистауских нефтяников приехала в Астану, потому что их проблемы в регионе не решались. В прошлом году подобное событие также произошло в столице», - сказал Едиль Жанбыршин, озвучивая депзапрос на имя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

По его словам, в ходе прошедшей предвыборной агитации несколько сервисных компаний жаловались кандидатам на устаревшие и несоответствующие новой ситуации требования положения «Фонда благосостояния» Самрук-Казына».

В городе Жанаозене, привел пример депутат, в поселке Жетыбай Мунайлинского района, где безработица возросла, открыли цеха, трудоустроив туда местных женщин, начали шить спецодежду для нефтяных компаний. Но это ТОО полностью зависит от тендера. Если компания не получит контракт из-за недобросовестного тендера или занижения цены из-за демпинга, 90% работников останутся не улице. По словам мажилисмена, можно привести множество таких примеров.

«В 7-м созыве Мажилиса мы поднимали вопрос о безработице в Мангистау. Но со стороны Правительства, фонда «Самрук-Казына», «КазМунайГаза» и местной исполнительной власти системная работа не проводилась, поэтому до сих пор нет должного результата. Тем временем, в Мангистауской области много таких «нарывов», которые вот-вот лопнут. Если мы не будем заниматься их «лечением», конфликты будут продолжаться. Мы направили Вам письмо о создании правительственной комиссии, на которое до сих пор не получили ответа. Закрывая глаза, уши и рот, Правительство теряет драгоценное время на решение проблемы.

Чтобы завтра мы не говорили, что уже поздно», - предупредил мажилисмен.

Он отметил, что сервисные компании заинтересованы в том, чтобы платить налоги в бюджет, инвестировать в себя и обеспечивать стабильную работу населению, но несправедливое проведение тендеров, коррупция, низкие тарифы, демпинг цен и другие проблемы не позволяют работать должным образом.

«Это, в свою очередь, приводит к низкому уровню заработной платы в компаниях, невыплате социальных пакетов, несоблюдению безопасности труда, необновлению техники. В минувшую субботу в Актау я встретился с руководителями бастующего учреждения «БерАли Мангистау Company», которые озвучили все вышеуказанные недостатки. По официальному заявлению компании была проведена работа, направлены письма в компетентные органы», - сообщил Е. Жанбыршин.

Для решения проблемы, депутат предлагает:

- ограничить демпинг цен. Например, не снижать цену тендера более, чем на 10%;

- заключать долгосрочные контракты с сервисными компаниями, то есть обеспечивать стабильность работы компаний.

«В финансовом объеме работ и услуг, выставляемых на конкурс, фонд оплаты труда и социальный пакет должны быть указаны отдельно, не включаться в цену тендера. Это обеспечит уровень оплаты труда и социальную защищенность работников. Эта ситуация будет контролироваться как государственными органами, так и заказчиком. Кроме того, требуем всесторонне изучить тендерные процедуры, вызвавшие вчерашний спор, и в случае выявления недостатков предусмотреть ответственность должностных лиц квазигосударственных компаний, не принявших соответствующее решение», - заключил Е. Жанбыршин.



