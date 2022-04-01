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    Ограничено движение на участке Кандыагаш-Макат в Актюбинской области

    1 Апреля 2022, 21:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» проинформировали о ситуации на участке Кандыагаш-Макат в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «1 апреля в 17:00 на 283 км в районе поселка Жарлы в результате резкого потепления и обильного прохождения талых вод произошел подмыв откоса и обочины земляного полотна в месте расположения трехочковой водопропускной трубы. Незамедлительно было принято решение об ограничении дорожного движения для всех видов автотранспорта на данном участке. На данный момент мобилизовано 4 самосвала, 1 экскаватор, 1 автогрейдер и 1 погрузчик», - прокомментировали в пресс-службе компании.

    По мере спада уровня воды будут приняты меры по восстановлению земляного полотна и обеспечения безопасного проезда.

    В настоящее время организована доставка на место размыва инертного материала с производственной базы поселка Ногайты (30 км).

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Актюбинская область Происшествия Транспорт Паводок Регионы Казахстана Дороги Погода Вода
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