Ограничено движение на дороге «Самара-Шымкент»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ограничение движения для всех видов автотранспорта введено на автодороге «Самара-Шымкент», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

«В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 776-965, участок поселка Белогорка – поселок Карабутак», - сказано в сообщении компании.

Напомним, в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.



