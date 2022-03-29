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    Ограничено движение на дороге «Самара-Шымкент»

    29 Марта 2022, 16:04

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ограничение движения для всех видов автотранспорта введено на автодороге «Самара-Шымкент», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

    «В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 776-965, участок поселка Белогорка – поселок Карабутак», - сказано в сообщении компании.

    Напомним, в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Транспорт Регионы Шымкент Дороги Погода
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