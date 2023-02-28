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    Ограничено движение на 6 участках дорог Акмолинской области

    28 Февраля 2023, 12:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на 6 участках дорог Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    В Акмолинской области связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участкх автодорог:

    «Костанай-Аулиеколь-Сурган», км 232-260, участок граница Костанайской области - поселок Сурган,

    «Жезказган-Петропавловск», км 377-569, участок граница Костанайской области - поселок Знаменка,

    «Жаксы-Есиль-Бузулук», км 0-82, участок город Жаксы - поселок Бузулук,

    «Екатеринбург-Алматы», км 856-1003, участок граница СКО - город Атбасар,

    «Кокшетау-Атбасар», км 49-184, участок село Зеренда - город Атбасар,

    «Щучинск-Зеренда», км 0-77, участок город Щучинск - село Зеренда.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Транспорт Безопасность Дороги
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