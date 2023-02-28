Ограничено движение на 6 участках дорог Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на 6 участках дорог Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.
В Акмолинской области связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участкх автодорог:
«Костанай-Аулиеколь-Сурган», км 232-260, участок граница Костанайской области - поселок Сурган,
«Жезказган-Петропавловск», км 377-569, участок граница Костанайской области - поселок Знаменка,
«Жаксы-Есиль-Бузулук», км 0-82, участок город Жаксы - поселок Бузулук,
«Екатеринбург-Алматы», км 856-1003, участок граница СКО - город Атбасар,
«Кокшетау-Атбасар», км 49-184, участок село Зеренда - город Атбасар,
«Щучинск-Зеренда», км 0-77, участок город Щучинск - село Зеренда.